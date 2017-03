Al via la petizione “Riapriamo la Stazione Vigna Clara”

La vicenda ormai è più che nota, lo scorso 25 gennaio un nuovo stop in questa storia senza fine il cui esito doveva essere la riapertura della stazione Vigna Clara a giugno 2016 – con contestuale avvio del collegamento ferroviario con quella di Valle Aurelia – è stato segnato dal Tar del Lazio.

Il 25 gennaio infatti è stata resa nota la sentenza “non definitiva” decisa nelle camere di consiglio tenutesi nei giorni 25 ottobre e 8 novembre 2016 con la quale la Terza Sezione del Tar di Roma si è espressa su due ricorsi, uno del 2002 e l’altro del 2015.

Ambedue erano contro RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e ambedue erano tesi, in sintesi, a bloccare la riattivazione delle linea Vigna Clara – Valle Aurelia.

La sentenza è “non definitiva”, in quanto il giudizio di merito finale è stato rinviato al 25 ottobre 2017 ma nel frattempo ha sortito come effetto il blocco della riapertura.

I giudici amministrativi hanno infatti deciso di conferire l’incarico di valutare i lavori effettuati dal 1990 ad oggi ad un “organismo verificatore” che dovrà consegnare il risultato entro questa estate.

Nel frattempo la stazione Vigna Clara, già pronta e collaudata, resta chiusa nonostante che la città abbia un gran bisogno di trasporto su ferro.

La petizione

Ad esprimere questa necessità ci pensa ora una petizione on-line predisposta da Stefano Testi, un cittadino, uno dei tanti esasperati da questa situazione.

Indirizzata al Sindaco di Roma, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Presidente della Regione Lazio, al Ministro dell’ambiente e a RFI, la petizione ha già superato le trecento firme in poche ore e sembra destinata a raggiungere picchi rilevanti visto l’interesse suscitato.

Nella stessa, i sottoscrittori “chiedono l’apertura al servizio commerciale della linea ferroviaria Valle Aurelia – Vigna Clara, formalmente attivata in via tecnica il 15 luglio 2016 e bloccata da due ricorsi pretestuosi“.

La petizione, come si legge nella stessa, “è rivolta ad utilizzare una linea ferroviaria perfettamente efficiente e ricostruita ai fini della fruizione della popolazione di Vigna Clara, Vigna Stelluti e Corso Francia, fortemente penalizzata dal punto di vista della mobilità e che con la nuova linea sarebbe collegata con il sistema dei trasporti di Roma e garantirebbe un minore inquinamento da polveri sottili ed ossidi di azoto per il minor uso dell’automobile.”

A supporto, ricordiamo inoltre che l’attivazione della linea, oltre a portare benefici ai residenti locali, consentirebbe agli utenti di Roma Nord e ai pendolari provenienti dall’hinterland di lasciare l’auto a Vigna Clara e andare a Valle Aurelia in circa dieci minuti, dove passa sia la Metro A che la linea ferroviaria regionale FL3 Cesano-Viterbo, quest’ultima utile per raggiungere le stazioni di Roma San Pietro in altri 15 minuti e Roma Ostiense in circa 20.

Un percorso di grande aiuto per gli studenti di Roma 3 e per tutti coloro che lavorano nella zona ovest e sud-ovest della città.

Da non dimenticare poi che in zona Valle Aurelia insistono due strutture di grande affluenza quotidiana: l’ospedale dermatologico IDI e la sede Equitalia (o come prossimamente si chiamerà) per Roma Nord dove ogni giorno si riversano complessivamente migliaia di persone.

La petizione è ospitata sulla community on-line Change.org. Chi fosse interessato a sottoscriverla può farlo anche cliccando qui.