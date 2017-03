Forza Italia: “No al campo rom a Roma Nord”

“Roma Nord, nello specifico il Municipio XV, è sicuramente il luogo meno indicato per la ricerca di aree atte a ospitare un nuovo Campo Rom.”

E’ quanto dichiara Massimo Pezzella, coordinatore del Dipartimento Ambiente Forza Italia-Roma, sostenendo che “abbiamo la presenza di strutture e aree, e molte sono all’interno del Parco di Veio, sequestrate e vincolate alla malavita organizzata con vecchie richieste non ancora accettate per ospitare attività di controllo e monitoraggio del territorio e totalmente incompatibili con qualsiasi insediamento, inoltre molte aree sono fasce di rispetto e cuscinetto tra la città e gli 8mla ettari di Parco proprio esistenti nel Municipio XV”.

“Pensiamo inoltre – aggiunge Pezzella – che un nuovo insediamento aumenterebbe il problema dei cinghiali che girano per la città liberi tra strade, rifiuti e case e che ad oggi sono una minaccia per i cittadini incentivando la loro presenza.”

“Credo sia necessario richiedere il nulla osta paesaggistico e il parere del Parco di Veio per qualsiasi area che si ipotizzi destinata ad un nuovo campo Rom anche fuori Parco, considerato che indirettamente lo coinvolgerebbe come area limitrofe e cuscinetto. Io mi preoccuperei – conclude – di cercare aree e strutture per scuole e asili visto che le liste di attesa sono sempre lunghe e gli edifici privi di manutenzione”.