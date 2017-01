Crollo a Ponte Milvio, la demolizione della palazzina [video e foto]

Come da programma, ha preso il via questa mattina, lunedì 9 gennaio, la demolizione della palazzina di via della Farnesina 5, a Ponte Milvio, parzialmente crollata la notte dello scorso 24 settembre per cause che sono ancora da accertare.

Una grande gru ha “morso” i muri dell’edificio staccandone pezzi che poi sono caduti sul cumulo di detriti che ogni minuto che passava diventava sempre più alto.

Poi alle 12 in punto, un pezzo della palazzina è venuto giù da solo sollevando un enorme polverone che ai proprietari degli appartamenti ha riportato alla memoria quella notte del 24 settembre.

Le operazioni, eseguite dalla ditta Tecres srl di Latina per conto dei condomini che ne sostengono le spese, si stanno svolgendo con la massima cautela per evitare il rischio di danni, o peggio ancora cedimenti, alle palazzine attigue.

Si era detto che la demolizione sarebbe durata un mese ma alla luce delle operazioni odierne pare che ci vorrà molto meno.

Tempo invece ne occorrerà per rimuovere la massa enorme di detriti che occupa l’area. Solo dopo i periti incaricati dalla Procura della Repubblica potranno iniziare le loro indagini per capire la natura del cedimento le cui cause saranno cercate nel sottosuolo.