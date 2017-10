Artemisia Lab, analisi a costo di ticket nella sede di via Cassia

Artemisia Lab nasce come Laboratorio di analisi cliniche e strumentali e ad oggi, con le sue 12 sedi, rappresenta una delle realtà maggiormente affidabili nel campo clinico diagnostico presenti sul territorio di Roma.

La Rete rappresenta una garanzia nel campo medico, che offre alla sua clientela differenti servizi di livello, con risposte in tempi minimi e il supporto continuo di professionisti di settore.

Si è presentata una nuova occasione di confronto con la Dott.ssa Maria Stella Giorlandino, titolare dell’intera Rete dei Centri, con la quale abbiamo avuto modo di parlare dei servizi disponibili presso la nuova sede di via Cassia 536, zona San Godenzo.

Analisi cliniche a costo di ticket

“Il Centro mette a disposizione dei residenti di Roma Nord l’efficienza e la meticolosità delle prestazioni mediche che caratterizzano da più di trent’anni Artemisia Lab” ci dice la d.ssa Giorlandino spiegando alla qualità e all’eccellenza dei diversi servizi offerti, oggi si aggiunge un ulteriore vantaggio: analisi cliniche e di laboratorio allo stesso costo del ticket della sanità pubblica.

Come sostenuto dalla dottoressa, “questa offerta rappresenta un grande vantaggio per coloro che decidono di affidarsi al nostro laboratorio in quanto il costo è pari a quello delle strutture sanitarie pubbliche, a differenza delle quali, però, i tempi di attesa e risultati sono minimi. Inoltre, ciò permette di escludere l’aggiunta dei costi dell’impegnativa e il vantaggio di non essere vincolati dal possesso di una prescrizione medica”.

Per tutte le analisi di laboratorio che lo permettono, viene garantita la risposta in giornata, ossia i risultati vengono resi disponibili in un giorno. Ovviamente di colture bisognerà attendere i tempi necessari.

Salute del cuore in associazione con il Gemelli

“Non solo analisi cliniche, radiologia, visite specialistiche ed ecografie: il centro di Via Cassia, attraverso l’iniziati Per la Salute del Cuore, in collaborazione con il Policlinico Gemelli offre assistenza per prestazioni ambulatoriali specialistiche e accertamenti diagnostici in ambito cardiologico” sottolinea la dottoressa.

Il professore Massimo Massetti, direttore dell’Area Cardiovascolare e della UOC di Cardiochirurgia, assieme al Team del Cuore, mettono a disposizione un’equipe di eccellenza presso la sede di Roma Nord.

Servizi di ginecologia e ostetricia

La rete Artemisia Lab, inoltre, offre servizi di ginecologia e ostetricia, attraverso pacchetti di salute per donne in gravidanza, volti a garantire un’assistenza continua per tutto il periodo di gestazione e successivo.

La sede di Via Cassia, inoltre, propone percorsi medici ginecologici specifici per adolescenti, per garantire la tutela della salute riproduttiva delle giovani donne, in termini di prevenzione e di educazione.

“Per le donne in menopausa – precisa la dottoressa Giorlandino – viene garantita una particolare attenzione attraverso terapie, controlli ed esami necessari, che vengano incontro alle pazienti non solo sotto il profilo medico, ma anche per metterle nella condizione di affrontare al meglio questa fase della vita femminile“.

Risposte in un giorno e diagnostica immediata

Per quel che riguarda le patologie di ogni tipo, il Laboratorio offre servizi di diagnostica immediata, “one day”, per diagnosi istologiche e citologiche.

I pazienti possono usufruire dell’immediatezza dei risultati di ecografie e degli accertamenti necessari, tra cui l’ago aspirato, una tecnica che permette di prelevare un piccolo quantitativo di tessuto per analizzarlo, e che servono per stabilire la sussistenza di presunte degenerazioni tumorali.

Ulteriori informazioni e contatti delle sedi sono reperibili sul sito di Artemisia Lab.

Francesca Romana Papi