Fiume di fango in via Nemea

Nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2017 l’ennesima rottura di una conduttura ACEA in zona Vigna Clara ha provocato un cratere nella parte finale di Via del Nuoto e conseguente fuoriuscita di acqua mista a terra che ha raggiunto Via Nemea.

Diverse utenze domestiche di via del Nuoto e di via Nemea sono senz’acqua in attesa della riparazione del danno che è in corso.