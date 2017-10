Dal Farnesina al Cometa Off: spiccano il volo due giovani di Roma Nord

Artisticamente parlando, sono nati e cresciuti nella Scuola di Recitazione “Omnes Artes” con base sulla Cassia. Appena adolescenti, hanno mosso i loro primi passi nel mondo dello spettacolo in rappresentazioni importanti come “L’Isola che non c’è” e “Cuoredineve”.

Due ex “Piccoli per Caso”, ora maggiorenni, sono pronti per spiccare il volo.

Entrambi ex studenti del Liceo “Farnesina”, rispettivamente 18 e 19 anni, uno residente sulla Cassia, l’altro in zona Fleming, Giovanni Crisanti e Federico Bizzarri saranno protagonisti assoluti di “Romeo contro Romeo“.

Lo spettacolo, che sarà in scena al Teatro Cometa Off (Via Luca della Robbia 47, al Testaccio) dal 18 al 20 ottobre, si preannuncia come originale ed accattivante.

Sul palco due Romeo – uno shakespeariano e l’altro dei nostri tempi – sono intrappolati nello stesso sogno. I due iniziano ad analizzare le rispettive vite ed epoche, a sviscerare il concetto di amore in tutte le sue sfaccettature e complicazioni. In particolare, il Romeo del Bardo cerca di convincere il Romeo moderno a credere ancora nell’amore…

Scritto e diretto da Piergiorgio Seidita, “Romeo contro Romeo” proporrà una battaglia fra emozioni ed ideali differenti, offrirà un confronto serrato ed un avvicinamento possibile, profilandosi come uno spettacolo interpretato da giovani e destinato ad un pubblico di tutte le età. La voce di Giulietta è di Emma Marino.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito internet del teatro.

Giovanni Berti