“Aiwa la nostra Africa” sbarca a Ponte Milvio

Venerdì 26 maggio, dalle 18.30 alle 20, in via della Farnesina 37, a pochi passi da Ponte Milvio, presentazione del libro di disegni ‘Aiwa la nostra Africa’.

Un piccolo libro realizzato da un gruppo di richiedenti asilo africani che vivono in diversi centri di accoglienza e che, per alcuni mesi, sono stati ospiti del Centro di Casale San Nicola, nei pressi de La Storta, chiuso il mese scorso.

Sono Noradin Ahdi, Ibrahim Ballo, Mebrahtom Berhe, Karamo Camara, Abdoulie Conteh Conteh, Aliou Kamissoko,Yusuf Bm Saho, tutti ragazzi sui 20 anni che arrivano dal Gambia, Mali, Senegal e Somalia.

Hanno studiato italiano per conseguire il diploma di scuola media ed hanno disegnato la loro terra per riuscire ad ‘andare avanti’, aiwa nella loro lingua. Hanno usato i colori e le matite per reinventare i gialli della sabbia, i vestiti delle madri, le cupole delle moschee, i sorrisi e i pianti dei loro fratelli.

Casualmente, hanno poi conosciuto Marcello Baraghini, un editore che ha avuto fiducia in loro, e così, dai loro disegni, è nato prima un Ebook, scaricabile gratuitamente all’indirizzo ww.stradebianchelibri.com/aiwa, poi “Aiwa la nostra Africa” è diventato un vero e proprio libro di carta.

“Sono trenta pagine per raccontare la nostra Africa, così lontana e così vicina: perché noi siamo qui per andare avanti insieme a chi abbia voglia di ascoltare i nostri colori”. Così i ragazzi sintetizzano il loro libro del quale parleranno venerdì 26 maggio assieme alla loro maestra di italiano, la volontaria Daniela Morandini curatrice del volume che costa solo 1 euro e il cui ricavato dalla vendita andrà tutto agli autori.

Alla serata, organizzata dalla sezione ANPI “Martiri de La Storta” nei locali del circolo PD Ponte Milvio, intervengono Sara El Delbuç, attrice ed opinionista italo-siriana e Marco Pacciotti, esperto di migrazioni del Partito Democratico.

Durante la presentazione sarà proiettato Blue Wings, video di 5’ realizzato dalla Guardia Costiera.

“L’iniziativa – fa sapere la locale sezione ANPI – fa parte del programma della ‘giornata antifascista’ promossa dall’ANPI nazionale per il 27 maggio per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno crescente dei fascismi“.