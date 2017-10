Dello stop di via Cassia Antica se ne discuterà in XV

Lanciare un sasso nello stagno forse a qualcosa serve. Non è facile supporre con quale esito ma giovedì 2 novembre, nella seduta di Consiglio, in XV Municipio si parlerà dell’annosa e controversa vicenda di via Cassia Antica: lo stop all’incrocio con via Cortina d’Ampezzo.

C’è chi ne chiede l’inversione, chi ricorda un vecchio progetto di rotatoria, chi suggerisce l’installazione di un semaforo. Cosa ne pensano maggioranza e opposizione, come andrà il dibattito, quale sarà il voto? Al 2 novembre l’ardua sentenza.

Nel frattempo ricordiamo che la seduta si aprirà alle 10 con prevista chiusura alle 13, che si terrà nell’aula consiliare del piano terra di via Flaminia 872, che come di consueto sarà aperta al pubblico che prima dell’inizio della stessa potrà prendere la parola purchè sia sugli argomenti in discussione.

Chi invece vorrà seguire i dibattiti senza presenziare fisicamente potrà farlo dal proprio computer cliccando qui.

Venendo all’ordine del giorno, ecco gli argomenti che saranno trattati.

L’ordine del giorno

Si inizia col discutere e approvare una proposta di delibera in merito alla revisione della “Postazione C” del progetto di delocalizzazione degli operatori sull’area pubblica di Piazzale Ponte Milvio. Un “aggiustamento” di confini che in sostanza poco cambia rispetto alle precedenti decisioni.

Si continua con l’approvare il Borgo di Cesano e quello di Isola Farnese come aree da comunicare al dipartimento capitolino alla Cultura affinchè vengano inserite nella delibera di Giunta che indicherà le aree dove svolgere attività su suolo pubblico nel campo delle arti figurative.

Il commissariamento del Centro Anziani Cassia sarà oggetto del terzo punto. Un commissariamento che, propedeutico a nuove elezioni degli organi di governo, si rende necessario a seguito delle dimissioni del presidente e del vice presidente originate da un clima di dissidi e conflitti sorti fra gli iscritti.

Ultimo punto all’ordine del giorno, la modifica della precedenza tra via Cassia Antica e via Cortina D’Ampezzo di cui abbiamo parlato in premessa.