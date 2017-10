Due Ponti, ancora un arresto a Largo Sperlonga

Ancora un arresto a Largo Sperlonga, in zona via Due Ponti. Dopo il pusher finito in manette lo scorso 3 ottobre, e dopo l’arresto di due rapinatori che pochi giorni fa avevano approfittato della zona poco trafficata e del buio per rapinare un passante puntandogli alla gola un coltello e un cacciavite, un nuovo colpo è stato messo a segno oggi dagli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, che questa mattina hanno arrestato un senza fissa dimora che viaggiava a bordo di un’auto senza patente e nella quale nascondeva un coltello di circa venti centimetri di cui solo la lama ne misurava otto.

All’alt dei poliziotti e alla richiesta di documenti, l’uomo – un 46enne originario dello Sri Lanka già noto alle forze dell’ordine – ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dagli agenti al termine di una colluttazione.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto di armi atte ad offendere.