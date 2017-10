Largo Sperlonga, in manette due rapinatori

I.A. rumeno di 48 anni e B.H. tunisino di 30, entrambi con precedenti, hanno approfittato della zona poco trafficata e del buio per rapinare un cittadino italiano: un coltello e un cacciavite puntato addosso e si sono fatti dare i soldi.

Il fatto è accaduto a Largo Sperlonga, poco distante da via Due Ponti, ma le grida della vittima hanno attirato l’attenzione degli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Massimo Fiore, che proprio in quel momento stavano passando proprio lì.

Soccorso l’uomo, i poliziotti si sono messi alle costole dei due rapinatori, che per non essere arrestati hanno cercato di disfarsi degli arnesi usati per la rapina senza riuscirci. Fermati, sono stati ammanettati e condotti in Commissariato con l’accusa di rapina .