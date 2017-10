Notte di incidenti a Roma Nord

A poca distanza l’uno dall’altro, due seri incidenti sono avvenuti nel corso della scorsa notte all’incirca alla stessa ora, poco prima delle quattro.

A Corso Francia, per cause ancora accertare, si sono scontrate due utilitarie schiantandosi poi una contro una pompa di benzina, l’altra contro un palo. Il bilancio dell’incidente è di cinque feriti di cui quattro ricoverati in codice rosso in diversi ospedali romani.

Il secondo incidente è avvenuto sulla Tangenziale dove, anche questa volta per cause ancora da accertare, all’altezza della rampa di uscita su viale Tor di Quinto due scooter si sono scontrati. Uno dei due conducenti è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso al Gemelli.