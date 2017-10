“Una mano dal cielo” sulla Cassia

Domenica 29 ottobre prende il via la nuova stagione teatrale al Teatro Cassia ubicato in via Santa Giovanna Elisabetta, in zona San Godenzo.

Ad aprire il ciclo delle rappresentazioni sarà la piéce “Una Mano dal Cielo”, una brillante e simpatica commedia napoletana in due atti, per la regia di Luca Silvestri, adatta ad un pubblico di grandi e piccini.

Prima dello spettacolo, programmato alle 18, gli organizzatori e i protagonisti dei vari spettacoli che seguiranno nel corso della stagione presenteranno il cartellone 2017-2018.

Teatro Cassia

via Santa Giovanna Elisabetta 69

tel 06.96527967 – info@teatrocassia.it