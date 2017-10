Labaro, crollato un pino in via Valbondione

Non si era ancora spenta l’eco del crollo di un pino avvenuto lunedì 23 ottobre in Piazza delle Cinque Giornate, a Prati, abbattutosi su un taxi il cui conducente è rimasto ferito, che un altro pino è caduto al suolo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 ottobre.

Il fatto è accaduto a Labaro, in via Valbondione, poco dopo le 16, dove un pino si è improvvisamente schiantato al suolo cadendo su un’auto e invadendo parzialmente la carreggiata. A quanto si apprende non si registrano feriti.

Sul posto sono in arrivo i Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Locale di Roma.