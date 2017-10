Prati, pino si schianta su taxi conducente ferito

Ancora pini che crollano a Roma. Dopo che lo scorso sabato 19 uno di ben 25 metri era caduto al Villaggio Olimpico, proprio davanti l’ingresso di un supermercato in via Germania, questa mattina l’episodio si è ripetuto nel quartiere Prati, in piazza delle Cinque Giornate, dove un pino si è improvvisamente abbattuto al suolo crollando su un taxi di passaggio il cui conducente, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito. A quanto si apprende le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Nel taxi viaggiavano due turiste che sono rimaste miracolosamente illese. Oltre al taxi, i rami hanno colpito anche altre due auto senza causare feriti.

Sul posto, vigili del fuoco, agenti della Polizia Locale di Roma e tecnici del comune che dovranno capire la causa del crollo.