Vigna Clara, arrestato pluriomicida pakistano latitante

Si presenta alla sua ambasciata, che ha sede a Vigna Clara, per il rinnovo del passaporto nonostante avesse un mandato di cattura internazionale a carico in quanto condannato all’ergastolo nel suo paese perché responsabile di quattro omicidi.

Sono stati gli agenti del commissariato Ponte Milvio, diretto da Rossella Matarazzo, a fermarlo all’uscita dell’ambasciata del Pakistan, dalla quale erano stati gli stessi dipendenti ad aver avvisato qualche minuto prima la sala operativa della Questura della sua presenza.

Da accertamenti in banca dati, è quindi emerso a carico dell’uomo – H.S., 31 anni – un mandato di cattura internazionale per scontare una condanna all’ergastolo essendo stato riconosciuto colpevole di pluriomicidio commesso in Pakistan nel 2005.

Identificato, è stato poi accompagnato in Commissariato per ulteriori verifiche sulla sua posizione al termine delle quali è stato condotto in carcere.