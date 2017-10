Tornano le domeniche ecologiche edizione 2017

Semaforo verde dalla Giunta capitolina alle domeniche ecologiche edizione 2017. Il divieto totale domenicale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL Fascia Verde del PGTU (Piano Generale Traffico Urbano) e nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, scatterà domenica 19 novembre e sarà replicato il 17 dicembre e poi il 21 gennaio e l’11 febbraio 2018.

“Le date – informa una nota del Campidoglio – potranno essere suscettibili di modifiche qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente. L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza”.

“L’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale – continua la nota – promuoverà il coinvolgimento dei Municipi affinché realizzino iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della qualità dell’aria e dei suoi effetti sulla salute e sull’ambiente, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e all’utilizzo più responsabile delle fonti energetiche”.

“Questa iniziativa – commenta Pinuccia Montanari, assessore capitolino all’Ambiente – rientra tra tutte le azioni volute dall’Amministrazione per garantire una migliore qualità dell’aria della città di Roma. Oltre alla limitazione del traffico, abbiamo predisposto l’avvio del Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), strumento utile per affrontare la riduzione delle emissioni, e stiamo rilanciando la forestazione con la piantumazione di nuovi alberi”.