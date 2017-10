Compostaggio a Cesano, Cangemi (FI): “Cosa pensa di fare Zingaretti?”

Mentre si è in attesa dell’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 18 ottobre nella Parrocchia di Osteria Nuova in via Lamon 14, alla quale interverranno esponenti della maggioranza e dell’opposizione del XV Municipio, il consigliere FI in Regione Lazio Giuseppe Cangemi informa di aver presentato un’interrogazione urgente al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore Buschini sull’impianto di trattamento dei rifiuti che il Campidoglio intende realizzare a Cesano, nel XV Municipio.

“L’assessore capitolino Pinuccia Montanari, pochi giorni fa, ha annunciato che a febbraio presenterà alla Regione Lazio la richiesta per l’iter autorizzativo degli impianti di compostaggio. E ha dichiarato, inoltre, che ci saranno compensazioni a favore dei cittadini, il che vuol dire che non mancheranno danni e rischi alla collettività interessata” scrive Cangemi in una nota sostenendo che “i residenti di Cesano-Osteria Nuova sono molto preoccupati: il territorio già soffre per l’inquinamento elettromagnetico e per la presenza del Centro nucleare Enea, non ha bisogno di essere ulteriormente colpito da un impianto di compostaggio che porterà inevitabili conseguenze dal punto di vista ambientale e un via vai di camion carichi di rifiuti con inevitabili disagi per il traffico già congestionato“.

Con l’interrogazione Cangemi chiede alla Giunta regionale di spiegare se sia a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli impianti; se gli organi competenti abbiano eseguito i controlli necessari sull’impatto ambientale riguardo emissioni odorose e inquinamento delle falde acquifere e se, infine, intenda intervenire a tutela della salute dei cittadini individuando una zona alternativa a minore densità abitativa, distante dal centro abitato e con un sistema di viabilità adeguato.

“L’area di Cesano-Osteria Nuova – conclude Cangemi – è la meno adatta ad ospitare un impianto di compostaggio e non permetteremo che questo territorio diventi il capro espiatorio dell’incapacità programmatoria delle Giunte Raggi-Zingaretti”.