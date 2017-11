Domenica l’ASL Roma 1 scende in piazza a Labaro

Domenica 5 novembre, a Labaro, l’ASL Roma 1 scende in piazza per incontrare i cittadini.

L’incontro, che si svolge nell’ambito nelle numerose attività realizzate dall’azienda sanitaria, si terrà dalle 9 alle 13 nel piazzale antistante il Presidio Labaro – Prima Porta in via Clauzetto dove saranno presenti professionisti della ASL per informare e parlare con i cittadini e dove medici Medicina Generale effettueranno visite gratuite a chi ne farà richiesta.

Obiettivo dell’evento, sensibilizzare i cittadini ai corretti stili di vita e alla promozione della salute.