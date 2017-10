Profumi e sapori d’autunno a Trevignano

Anche quest’anno si terrà a Trevignano Romano la quinta edizione di Profumi e Sapori d’autunno. Due giorni, dal 4 al 5 novembre, dedicati ai prodotti locali, dal vino all’olio, passando alle castagne ai formaggi e ricotta, e tanto altro a imbandire gli stand enogastronomici sul lungo lago in uno scenario che anche in autunno ha il suo fascino.

Grazie all’ Apt, ideatrice della manifestazione e il patrocinio del comune di Trevignano Romano, sarà un week end ricco di eventi musicali ed enogastronomici che a partire dal sabato termineranno nella serata di domenica.

Degustazioni gratuite di vino e olio nuovo, spremuto di recente, e ancora formaggi e ricotta preparata sul posto. Tanti motivi per non mancare a un appuntamento che valorizza i prodotti della filiera locale e che rende onore all’incantevole cittadina e al suo lago, uno dei quattro più belli a nord di Roma.

“Ci stiamo organizzando per creare un evento di interesse e per farne un appuntamento tradizionale per Trevignano Romano – ha detto Antonio Mariotti – avremo tante iniziative curiose per le quali è giusto esserci. Giochi per bambini, mercatini, musica e degustazioni dei nostri coltivatori. La terra della Tuscia Romana, che guarda il lago, gode di coltivazioni di primo ordine“.