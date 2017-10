GRA, svincoli Cassia Bis e Ospedale S.Andrea chiusi di sera

Anas informa che nei prossimi giorni prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione per il ripristino dei giunti di dilatazione in corrispondenza degli svincoli “Cassia bis” e “Ospedale Sant’Andrea” del Grande Raccordo Anulare.

Per consentire tali lavori si rende necessario introdurre alcune limitazioni temporanee al transito che saranno però applicate solo in orario notturno, vale a dire dalle 21 della sera alle 6 del giorno successivo.

Da martedì 31 ottobre a domenica 5 novembre sarà quindi chiusa, per i veicoli in carreggiata esterna, la rampa di uscita dello svincolo “Cassia bis” e quello “Ospedale Sant’Andrea” nonché la rampa di immissione di quest’ultimo.

In alternativa sarà possibile proseguire fino allo svincolo “Cassia”, uscire e rientrare in carreggiata opposta.

Le auto provenienti dall’Ospedale Sant’Andrea potranno invece immettersi in carreggiata interna, proseguire fino allo svincolo “Flaminia”, uscire e rientrare in carreggiata opposta.

Saranno inoltre chiuse le corsie di marcia lenta e veloce della carreggiata esterna, con transito consentito sulla corsia di sorpasso.