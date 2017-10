Caos a Ponte Milvio, contromano il pullmann del Bologna calcio

Mezz’ora di caos questa mattina in zona Ponte Milvio dove il pulmann dei calciatori del Bologna, arrivati per l’incontro di questa sera con la Roma all’Olimpico, per raggiungere l’hotel di via Flaminia ha impegnato via Riano contromano.

E non certo per scelta dell’autista, visto che il mezzo era scortato e anticipato da una macchina delle forze dell’ordine.

Forse la decisione è stata dettata dalla necessità di non passare per piazza Ponte Milvio per prendere poi via Flaminia visto che a quell’ora il traffico in zona era elevato. Fatto sta che in via Riano è scoppiato il caos, con gli automobilisti che si sono trovati davanti il grande pulmann che cercava di districarsi fra le auto in sosta e quelle che sopraggiungevano.

Al culmine della scena surreale è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Roma che con molta pazienza è riuscita a far tornare il pullman in retromarcia su viale Tor di Quinto.

Ad immortalare in un video l’episodio è stato il consigliere comunale della Lista Marchini, Alessandro Onorato, raccogliendo gli ironici commenti dei passanti.