Labaro, Pfizer e cittadini fanno squadra nel Parco Colli d’Oro

Volontari di Pfizer – la multinazionale del settore farmaceutico con sede a Labaro – e cittadini aderenti al Comitato Colli d’Oro scendono in campo per un intervento di riqualificazione dell’omonimo Parco.

Oggi il quartier generale dell’azienda si è spostato infatti all’esterno dell’edificio, nel Parco di Colli d’Oro, dove oltre alla normale attività di pulizia e di disboscamento è stato effettuato il ripristino dei sentieri e delle reti di recinzione, nonché la revisione del percorso salute, realizzato qualche anno fa dall’azienda stessa e diventato poi oggetto di atti vandalici che ne hanno fortemente inibito l’utilizzo.

La giornata vede alternarsi la partecipazione dei volontari aziendali e di quelli del Comitato Colli d’Oro e la conclusione è nella messa a dimora di alcune piante e con la realizzazione di una cartellonistica informativa, a sottolineare lo scopo anche educativo dell’intervento.

L’appuntamento è solo uno dei tanti del programma di volontariato aziendale che vede ormai da qualche anno l’Azienda impegnata in numerose iniziative in partnership con RomAltruista, l’organizzazione non profit che promuove il volontariato flessibile.

L’intervento, patrocinato dal XV Municipio, secondo uno schema già testato in tanti altri appuntamenti: RomAltruista cura l’organizzazione e la pianificazione della giornata e Pfizer assicura il sostegno finanziario al Progetto e la disponibilità del proprio personale per una giornata di lavoro, regolarmente retribuita.

Mauro Cipparone, Presidente di RomAltruista, dichiara che “Il volontariato aziendale offre un’efficace opportunità di mettere insieme i programmi di responsabilità sociale delle aziende con interventi sul territorio concreti e significativi. Avere accanto a noi le istituzioni ci gratifica e conferma l’importanza e la necessità di una sinergia tra tutti gli attori per sviluppare nel cittadino una maggiore consapevolezza e una reale responsabilizzazione verso il territorio, tema su cui abbiamo sempre trovato in Pfizer un valido alleato”.

“L’azienda crede fortemente che partecipare a iniziative come questa sia una sua responsabilità nei confronti della comunità e del territorio. La partnership con RomAltruista, ormai consolidata, ci aiuta ad offrire a tutti i colleghi la possibilità di impegnarsi in attività di volontariato flessibile, in linea con la filosofia aziendale” afferma Fanny La Monica, Responsabile della Comunicazione di Pfizer in Italia.