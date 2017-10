All’Auditorium la vita e la musica di Greta Panettieri

A vent’anni vinse una borsa di studio per il prestigioso Berklee College of Music di Boston. Ma lei decise di partire per New York, con in testa i suo miti – Ella Fitzgerald, John Coltrane, Jimi Hendrix – e iniziare da subito a fare la cantante. Di jazz, e non solo: nasce così una grande artista, Greta Panettieri, la cui vita newyorkese è stata raccontata anche in un libro a fumetti dal titolo “Viaggio in Jazz”.

Greta Panettieri

Virtuosa cantante, fuori dal coro per le sue scelte artistiche e professionali e per il suo rapporto con la voce; dotata di una grande estensione vocale e di una intensità espressiva che le consente di fare breccia nel cuore dell’ascoltatore con soavi ballad, di giocare con elettrizzanti scat o con improvvisazioni free, o di dare sfogo a tutta la sua passione per il funk o per la musica brasiliana.

Nella sua carriera, ha collaborato con grandi artisti e grande successo ha ottenuto il suo primo album “italiano” (il quarto nella sua discografia) “Non Gioco Più-Italian ’60s in Jazz”, nel quale interpreta in chiave personale i brani resi celebri dalla grande Mina.

Dopo il suo definitivo ritorno in Italia, Greta Panettieri ha conquistato non sono l’attenzione del pubblico, ma anche della stampa nazionale, comparendo in molte trasmissioni tv e radio, e guadagnando ottime recensioni e menzioni su magazine di settore e quotidiani.

Il concerto

Greta Panettieri il prossimo 16 novembre sarà in concerto con il suo “Shattered Tour” al Teatro Studio “Gianni Borgna” dell’Auditorium.

Il nuovo disco “Shattered-Sgretolata“, prodotto insieme ad Andrea Sammartino, è stato inciso tra Roma e New York insieme a molti ospiti musicali. Tra i brani inediti di jazz, pop, funk e free jazz, spiccano le collaborazioni swingate con Claudio “Greg” Gregori (del duo Lillo&Greg) e con il cantautore Piji, e un omaggio a David Bowie con la cover di “Life on Mars“.

Il 16 novembre, saliranno con lei sul palco il produttore e pianista Andrea Sammartino, il sassofonista Cristiano Arcelli, il bassista Daniele Mecarelli e il batterista Alessandro Paternesi.

A un mese dal live, i biglietti stanno andando già a ruba sulla scia del successo della scorsa estate, quando oltre 400 persone sono rimaste fuori dal concerto sulla Terrazza del Vittoriano.

Save the date

Giovedì 16 novembre ore 21

Auditorium Parco della Musica

Biglietti costo unico 15 euro acquistabili cliccando qui