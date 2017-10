Cassia, “Aiuto, ho rotto le acque ma sono bloccata nel traffico!“

E’ accaduto sulla Cassia oggi. A metà mattinata, tramite il 112 arriva una telefonata alla sala operativa della Questura: “Ho rotto le acque e sono in macchina bloccata nel traffico!“.

La donna si trova a circa 6 chilometri di distanza dall’Ospedale Villa San Pietro ma l’intenso traffico le impedisce di andare oltre.

In pochi minuti viene raggiunta da una pattuglia del commissariato Flaminio Nuovo. Gli agenti trovano la donna in preda a forti dolori; con lei c’è anche il marito, seriamente preoccupato.

I poliziotti decidono quindi di non attendere l’intervento dell’ambulanza, ma di accompagnarla loro stessi in ospedale.

A sirena spiegata e lampeggianti accesi le fanno strada in mezzo al traffico scortando l’auto fino al San Pietro dove la neo mamma viene accolta dai sanitari. Qualche minuto e dà alla luce un bel maschietto. Mamma è bebè godono di buona salute.