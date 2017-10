Sant’Andrea, pomeriggio giallorosso in pediatria

Un pomeriggio a tinte giallorosse per i piccoli ospiti della pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea. Tra gli indaffarati camici bianchi dell’ospedale romano si è fatto largo l’attaccante della AS Roma Stephan El Shaarawy, accompagnato dalla mascotte Romolo.

Occhi sgranati, bocche spalancate. L’incredulità dei primi secondi è stata presto soppiantata dall’entusiasmo dei bambini, che dimenticando terapie, aghi e medicine, hanno ricambiato la gradita visita del giocatore inondandolo di affetto e selfie.

Abituato al pressing sul campo, il giallorosso non si è tirato indietro neanche in corsia, dispensando sorrisi e scambiando qualche battuta calcistica con i ragazzi più grandi.

“Una ventata di aria fresca per questi nostri piccoli ospiti che, da grandi campioni, scendono tutti i giorni in campo per vincere la loro personale sfida contro la malattia – ha commentato il Direttore Sanitario, dott. Lorenzo Sommella. Ringraziamo la Fondazione Roma Cares per averci dato l’occasione di regalare loro una giornata indimenticabile”.

Il Sant’Andrea è, infatti, l’ultima tappa del calendario di eventi di beneficenza e solidarietà sociale che il Club, attraverso la sua Fondazione e in collaborazione con la Geco Animation, sta realizzando presso ospedali, case famiglia e scuole.