Questa sera all’asciutto alcune strade di Vigna Clara

L’Acea comunica che, per “urgenti lavori di manutenzione sulla rete idrica”, dalle 19 alle 24 di oggi, giovedì 19 ottobre, sarà sospeso il flusso idrico in una parte del quartiere Vigna Clara.

A essere interessate dalla mancanza di acqua saranno via dell’Alpinismo, via dei Giuochi Istmici, via della Maratona, via del Golf, via dello Sci e via Orti della Farnesina nel tratto che va da via Nemea a via Beltrami.

Invitando i residenti coinvolti ad effettuare scorte d’acqua, l’Acea ricorda che “per qualsiasi informazione occorre contattare il numero verde 800130335”.