Cesano, Mocci (FI): “M5S del XV contro raccolta acque meteoriche”

“Questa mattina, nel corso del Consiglio, il Movimento Cinque Stelle del XV Municipio ha respinto la proposta di risoluzione che chiedeva all’Ufficio Tecnico di fare uno studio di fattibilità per la realizzazione di marciapiedi e l’impianto di raccolta acque meteoriche in Via dei Monti di Sant’Andrea a Cesano”.

E’ quanto dichiara in una nota Giuseppe Mocci, consigliere di Forza Italia in XV, sottolineando che “il documento, presentato nel 2016, tenuto in un cassetto per mesi, non chiedeva di realizzazione subito un’opera così importante, ma di avviare un lavoro propedeutico per richiedere l’inserimento dell’opera nel prossimo bilancio 2018 e risolvere un problema annoso per il territorio”.

“Da parte della maggioranza – conclude Mocci – si continuano ad ignorare le problematiche reali della periferia che viene presa in considerazione soltanto per localizzare impianti di trattamento dei rifiuti a discapito dei residenti”.