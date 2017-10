Vigna Clara. Via Apollo Pizio ancora all’asciutto

La situazione che sembrava essersi risolta nella mattinata di martedì 17 ottobre [leggi ACEA, Vigna Clara da 24 ore senza acqua] è nuovamente precipitata nel pomeriggio quando le diverse squadre ACEA all’opera sul posto, dopo aver riparato e chiuso il danno di fronte al civico 3 di Via Apollo Pizio, hanno constatato una nuova perdita cento metri più a valle.

I risultati sono la chiusura completa al traffico di Via Apollo Pizio, una nottata di lavori per riparare il nuovo danno ed i residenti della strada senz’acqua da ormai 2 giorni.

Cosa sta succedendo in questo spicchio di Vigna Clara? Giovedì 12 si rompe una tubatura in via dell’Alpinismo; nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 un fiume in piena esce da una voragine in via Giochi Istmici allagando box e cantine; lunedì 15 il primo danno in via Apollo Pizio con nuovi allagamenti, martedì 16 ecco il secondo. I residenti si chiedono se e quale nesso possa esserci fra questi episodi.