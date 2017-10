La Giustiniana, alla Scuola Rosa si va con il piedibus

Un modo alternativo di andare a scuola: più ecologico, più divertente, più comunitario. Ogni giorno da tre anni, dal lunedì al venerdì, oltre trenta bambini vanno a scuola a piedi con il servizio piedibus organizzato dall’Associazione Genitori Amici dell’lCS La Giustiniana.

I bambini della scuola di via Giuseppe Silla, nota a tutti come “Scuola Rosa” si muovono in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino. Con loro, due genitori che svolgono a titolo gratuito e volontario le mansioni di ”autista” e “controllore”.

L‘autista ha il compito di guidare la fila gestendo per primo le varie situazioni che si presentano lungo il tragitto (attraversamenti pedonali, semafori, etc). Il controllore chiude la fila assicurando un ulteriore vigilanza sull’andamento e sulla sicurezza del bus.

ll Piedibus degli Amici della Giustiniana si svolge su due linee: la linea Nord che parte dal distributore di fronte alla Stazione della Giustiniana e la linea Sud che parte dal supermercato di Via Gherardini. (Per info sul servizio scrivere a amicidellagiustiniana@gmail.com).

L’associazione

L’Associazione è nata nel 2014 con l’obiettivo di fare da tramite tra l’istituto Comprensivo Statale “La Giustiniana” ed i genitori degli alunni e conta ad oggi oltre 300 iscritti.

Il suo principale obiettivo è quello di far crescere la comunità scolastica e lavorare per rendere sempre migliore l’ambiente dei ragazzi.

Tra i suoi principali scopi statutari ha quello di promuovere la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia, informare il Consiglio d’istituto ed altri organismi ed istituzioni di ciò che viene avvertito dalle famiglie, rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Docenti.

Le due “linee” del piedibus