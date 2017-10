Vigna Clara, voragine e un fiume d’acqua in via Giochi Istmici

Nottata turbolenta in via dei Giochi Istmici, a Vigna Clara, dove poco prima dell’alba si è aperta una voragine all’altezza del civico 49, poco prima del liceo Farnesina, a causa della rottura di un conduttura idrica con conseguente perdita di acqua che ha di fatto allagato tutta la strada.

Diversi box allagati, in particolare quelli de civico 49 e altri in via del Golf. L’Acea ha interrotto l’erogazione dell’acqua in tutta la zona mentre gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale, presenti sul posto fin da subito, hanno chiuso la strada nel tratto che va da via del Golf a via dell’Alpinismo.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che pochi minuti fa, verso le 7.30, hanno rimosso le griglie sulla strada per far meglio defluire l’acqua nel sistema fognario.

Ancora da accertare le cause a monte dell’episodio. C’è chi ricorda però che solo 48 ore fa, nella sera di giovedì 12 ottobre, un danno alla conduttura idrica dell’attigua via dell’Alpinismo aveva costretto l’Acea a chiudere l’acqua per oltre due ore in tutta la zona.

E via dei Giochi Istmici non è nuova a questi episodi. Già a inizio anno la strada era stata chiusa per un avvallamento molto sospetto che aveva messo in allarme tutti i residenti per un intero pomeriggio.