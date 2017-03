In via Cassia 1612 la Pizzeria Reda, aperta dalle 10 di mattina a mezzanotte, oltre alla classica pizza proposta in ben 30 gusti per soddisfare tutti gli appetiti, offre piatti etnici quali Cous Cous, Falafel dolci arabi e Kebab, che a detta di molti è il miglior kebab di Roma Nord.

Consegna gratuita

Dalla classica pizza margherita alla “pepata” pizza alla diavola. Sia alla pala che tonda. Consegnata in zona La Storta, Olgiata e La Giustiniana anche a domicilio dalle 9 alle 11 di sera senza sovrapprezzo per un ordine minimo di 10 Euro.

Kebab in tutte le salse

Il Kebab piatto, a base di carne, tipico della cucina turca è divenuto popolare in tutto il mondo. Da provare almeno una volta la pala di pizza Kebab. Con 18 Euro assaggerete uno sfizioso mix di gusti napoletani e arabi. Ma da Reda il Kebab lo trovate anche abbinato al riso, al Cous Cous o al felafel. Guardate il listino in fondo.

Nutella e banana

E per chiudere in bellezza la scelta di dolci è tra la pala, il calzone o la focaccia alla Nutella anche rinforzata con la banana o uno sfizioso dolce arabo.

Anche vegetariano

Per i vegetariani il Felafel con legumi speziati e fritti, il Cous Cous o la pizza vegetariana, ortolana, ai funghi porcini, alle zucchine … Guardate il listino in fondo.

Per uno sfizio veloce

Per uno spuntino veloce e non troppo impegnativo la scelta cade tra il panino o la piadina ovviamente con il kebab ed il classico panino con la salsiccia. Non mancano le insalate, le verdure e le patate.

Listino

Visita la nostra pagina su facebook.