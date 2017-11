Prima Porta, via Inverigo chiusa da 50 giorni. Chirizzi: “Uno scandalo”

Un gran rumore e poi lo schianto. Erano circa le 22 di lunedì 25 settembre quando un pino di grandi dimensioni ubicato nel condominio di proprietà comunale di Via Inverigo 22/24, a Prima Porta, si è abbattuto al suolo.

Paura dei residenti ma la fortuna o il caso hanno voluto che in quel momento di lì non passasse nessuno, anche se la via è molto frequentata.

Da allora sono trascorsi cinquanta giorni ma la strada è sempre chiusa al traffico e chi vi abita si chiede per quanto tempo ancora deve durare questo disagio.

A farsi portavoce del forte malumore degli abitanti di Prima Porta è Luigina Chirizzi, consigliera PD in XV Municipio, che ha un forte radicamento sul territorio.

“Non torno sul fatto che si poteva evitare: avevo segnalato da oltre un anno la pericolosità del pino caduto in via Inverigo. Pare ce ne siano altri per i quali sarebbe meglio intervenire” sottolinea l’esponente PD sostenendo che “nel frattempo la giunta municipale targata 5 Stelle, non contenta del danno arrecato al quartiere di Prima Porta, perde tempo a discutere con la giunta comunale targata 5 Stelle su chi debba intervenire. Anche qui abbiamo provato a dare una mano, ricordando che l’ articolo 69 del decentramento amministrativo stabilisce che la competenza sia del Municipio. Pare tuttavia che non ne vengano a capo“.

“Il risultato è – conclude Chirizzi – che né il XV né il Comune intervengono. Via Inverigo rimane chiusa e i cittadini continuano a subire i disagi derivanti dalla totale e sempre più evidente incapacità amministrativa. Uno scandalo“.