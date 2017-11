Fleming, serve un senso unico in via Tiberio?

Il breve tratto di via Vincenzo Tiberio tra via Fleming e via Guido Banti è a doppio senso, reso possibile dal rispetto di un divieto di parcheggio su uno dei due lati che purtroppo viene sempre ignorato.

Quando ci sono auto in divieto di sosta il traffico dei veicoli che svoltano da via Fleming provenienti da via Gosio/Corso Francia per immettersi su via Guido Banti e di quelli che vengono nella direzione opposta da via Tiberio per prendere via Flemig si blocca, in quanto la carreggiata è troppo stretta.

Sarebbe da valutare la possibilità di istituire un senso unico obbligando le macchine che vengono da Via Tiberio a svoltare a destra su Via Guido Banti e riprendere via Flemig passando da via Gosio.

Si tratta di un giro più lungo ma forse il traffico risulterebbe più scorrevole. A meno che non si decida di inviare più spesso gli agenti della Polizia Locale a far rispettare le regole!

Il suggerimento di cui sopra è di un nostro lettore residente al Fleming nella zona interessata.