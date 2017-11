Vigna Clara, minuti di follia in via Stringher

Se c’è una stradina silenziosa e poco percorsa, a Vigna Clara, è via Bonaldo Stringher, trecento metri che congiungono via Luigi Bodio con via Ronciglione. Eppure, verso le 14 di oggi, domenica 12 novembre, minuti di follia hanno gettato nel panico chi ci vive.

Mentre gran parte dei residenti erano seduti a tavola per il pranzo domenicale un gran botto, seguito da un altro dopo pochi secondi, ha distolto la loro attenzione attirandoli verso finestre e balconi.

Sotto i loro occhi un Suv, lanciato ad alta velocità, aveva colpito un’auto parcheggiata danneggiandola seriamente. Poi, dopo aver messo la retromarcia, il conducente ne colpiva un’altra.

Continuando a fare avanti e indietro sono state ben sei le auto colpite finchè, dopo aver travolto alcuni cassonetti, il Suv ha divelto la recinzione di un giardino privato posto più in basso del piano stradale precipitandovi dentro.

Il conducente è stato visto uscire indenne dalla sua auto ma forse non lo resterà ai fini penali visto che su di lui sono state avviate delle indagini da parte delle forze dell’ordine, subito giunte sul posto assieme al 118 e ai Vigili del Fuoco.