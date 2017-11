Riapre Trony a Ponte Milvio, tutti in fila ordinatamente

No, fortunatamente non si è ripetuto il temuto arrembaggio come quello avvenuto il 27 ottobre 2011 quando l’apertura del nuovo punto vendita Trony in via Riano, a Ponte Milvio, attirò decine di migliaia di acquirenti causando il blocco della circolazione dell’intero quadrante di Roma Nord per tutta la giornata.

Fu un evento senza paragoni, tanto per restare nel claim della nota catena di distribuzione.

La riapertura dello stesso punto vendita, avvenuta nella mattina di sabato 11 novembre dopo le note vicende che avevano causato lo stop degli otto negozi Trony romani, ha visto lunghe code formarsi fin dalle prime luci dell’alba senza però l’isteria e il caos traffico della volta precedente.

I fatti recenti

Le serrande, per tutti i negozi romani Trony, si abbassarono definitivamente alla fine dello scorso febbraio a causa del fallimento del Gruppo Edom, società titolare della catena di negozi Trony.

Fallimento che circa un mese dopo fece scattare le manette ai polsi di tre persone accusate di bancarotta fraudolenta aggravata per aver distratto ingenti somme di denaro dal patrimonio della Edom causandone il fallimento.

Complessivamente, a seguito della vicenda, a restare senza lavoro furono circa centosessanta persone delle quali una cinquantina impiegate nel punto vendita di Ponte Milvio.

Poi a luglio arriva la novità: il Gruppo Nova-Euronics fa sapere di aver acquistato quattro importanti punti vendita ex Trony-Edom della capitale, fra i quali quello di Ponte Milvio e quello di Vigna Clara.

Passata l’estate, a inizio autunno sopraggiunge una nuova notizia: rinnovati i locali, da sabato 11 novembre riapre il punto vendita Trony di via Riano, a Ponte Milvio. Ad annunciarlo, una vasta campagna di comunicazione in tutta la città.

Sabato 11 novembre

I primi ad arrivare sono stati alcuni ragazzi che intorno alle 5.30, ancora col buio, si sono posizionati davanti le scale mobili del centro commerciale di via Riano per assicurarsi il diritto di festeggiare per primi con qualche buon acquisto la riapertura del grande negozio.

Man mano si sono aggiunti gli altri e all’apertura erano già in migliaia.

Tutti in fila ordinatamente fino a viale Tor di Quinto, con gli addetti della security di Trony a fare da angeli custodi ma anche con gli agenti del Commissariato Ponte Milvio e quelli del XV Gruppo della Polizia Locale a presidiare persone, strade e incroci.

Grande folla all’interno, soprattutto davanti gli stand dove erano in vendita prodotti a prezzi scontatissimi, finanche del 50% rispetto al listino, come annunciato da un volantino giunto nelle cassette della posta e nelle caselle sms dei residenti di Roma Nord.

A ruba, si fa per dire, soprattutto gli apparecchi televisivi di grandi dimensioni.

L’auspicio

Ben venga dunque la riapertura del negozio che oltre ad offrire un servizio in più al territorio ha ridato un posto di lavoro ad una cinquantina di persone.

L’auspicio ora è che a beneficiarne sia anche il mercato rionale al piano terra ridotto a qualche decina di operatori dal centinaio che erano nel 2008 e che da tanto tempo langue in attesa di un rilancio che stenta ad arrivare.