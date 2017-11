CNA Commercio Roma. Riapertura Trony. Garantire fruibilità del territorio

“Ogni riapertura di attività commerciale non può che essere salutata come una notizia positiva” commenta Giovanna Bellaroto, Presidente di CNA Commercio Roma, “ma memori di quanto accaduto 6 anni fa in occasione dello stesso evento, ci auguriamo che le misure adottate da parte del Municipio e dei Dipartimenti competenti saranno adeguate a scongiurare il pericolo di trasformare una giornata festosa in un momento di panico collettivo.”.

“In un momento in cui la ripresa economica segnalata dall’Istat, ancora non ha apportato alcun flusso significativo di denaro nelle tasche dei consumatori che vivono nei quartieri romani, anche il mercato è ancora in sofferenza”.

I timori degli operatori del Mercato di Ponte Milvio

Denuncia così Angelo Zannotti, Presidente della Cooperativa degli Operatori del Mercato di Ponte Milvio. “Non possiamo quindi in nessun modo permetterci di tenere chiuse le nostre attività per garantire lo svolgimento dell’apertura di Trony proprio di sabato, che costituisce il giorno in cui la maggior parte delle famiglie del quartiere vengono a fare la spesa settimanale di scorte ortofrutticole”.

Ci auguriamo che vengano attuate tutte le misure in grado di garantire al meglio la fruibilità del territorio da parte degli utenti del mercato”.