Come “Galline Dalle Uova D’oro” le donne truffate on line

Le truffe al miele, o “del principe azzurro” colpiscono migliaia di donne in tutto il mondo, vittime di ingenuità e carenza affettiva.

Gli scammer sono i criminali che le organizzano cercando in rete persone vulnerabili da poter manipolare e sfruttare. Inseguiti dalle polizie internazionali i truffatori risultano talvolta imprendibili, ma grazie alle collaborazioni tra gruppi di donne, stampa e tv, si riesce a fare chiarezza su strategie, scopi, e identità fasulle messe in atto per ingannare persone di ogni età catturate sul web.

Il libro di Mirta B. Bono “Galline dalle uova d’oro” accede alle vicende di tante donne truffate di ogni parte del mondo,che dopo la truffa affettiva subita, hanno avuto il coraggio di raccontare le proprie fragilità e i danni patiti, allo scopo di mettere in guardia altre donne ed evitargli sofferenze, ruberie, e perdita irrecuperabile dell’autostima.

Il fenomeno delle romance scams dilaga in ogni continente; dagli Stati uniti all’Australia, dall’Europa all’Asia. Ad ogni donna può succedere di essere contattata on line sui social da improbabili personaggi che dopo due giorni si innamorano, e dopo tre chiedono una rimessa in denaro per risolvere un imprevisto e grave problema.

Fra le truffe realizzate in internet, quella al miele è la più remunerativa e sicura per i furfanti del web. Apparentemente semplice e ripetitiva, può avere sfaccettature le più diverse, perché con il tempo si è evoluta e raffinata nel metodo.

Lo scopo è sempre il medesimo: spillare soldi alle donne truffate puntando su una fase di innamoramento indotto, con foto clonate, poesie scopiazzate, e informazioni fasulle. La procedura può essere talvolta addirittura tanto banale da palesare l’imbroglio, tuttavia, essendo le Romance Scams truffe molto remunerative, i criminali hanno affinato il sistema per riuscire a gabbare la persona presa di mira con probabilità molto alte.

Così ogni donna potrebbe essere contattata su FB, Twitter, o altro sito di incontri, da adulatori maldestri e goffi, come potrebbe essere avvicinata da abili tessitori di emozioni in grado di modellare il corteggiamento come un vestito di sartoria cucito addosso alla vittima.