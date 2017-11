PD XV, “No allo sfratto alla Casa delle donne”

“Apprendiamo indignate che il Comune di Roma ha recapitato l’avviso di sfratto alla Casa Internazionale delle Donne, la struttura di Via della Lungara che, con le sue 40 associazioni, ha mantenuto vitale il raccontare le politiche di genere e le pari opportunità”.

E’ quanto scrive in una nota Stefania De Angelis, responsabile Politiche di Genere del PD del XV Municipio, sostenendo che “è una vergogna che lo sfratto sia sottoscritto da due donne, Virgina Raggi, sindaca di Roma, e Laura Baldassarre, assessore alla Persona e alla Comunità solidale, donne da cui ci saremmo aspettate solidarietà e consapevolezza circa il ruolo che la Casa ha svolto e svolge nella città in favore delle donne, della violenza di genere, delle prestazioni socio-sanitarie, psicologiche, legali, di accoglienza e di orientamento al lavoro. E’ una vergogna per questo periodo storico della nostra città dove sono sono state cancellate le politiche del welfare e nella quale la violenza di genere, gli stupri e l’assenza di sicurezza, di giustizia e di aiuto alle donne maltrattate sono tangibili ogni giorno.”

“La Casa Internazionale delle Donne – ricorda De Angelis – da 30 anni è un punto di riferimento della nostra città e le sue attività si sono spesso sostituite a quelle inesistenti della politica locale e nazionale. Faccio appello a tutte le donne del Pd, partendo dal nostro Municipio, di mobilitarci per salvare la nostra Casa ed esprimo – conclude – solidarietà a Francesca Koch, a Maria Brighi e a tutte le donne e le Associazioni che lavorano per tutte le donne”.