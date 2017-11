Labaro, 039 lumaca. Il Campidoglio: “provvederemo appena possibile”

Attese lunghe e logoranti, interruzioni del servizio, corse ridotte, da anni il bus 039 che attraversa Labaro e congiunge il quartiere con la stazione della Ferrovia Roma Nord è una spina nel fianco dei pendolari e dei residenti, una dei quali pochi giorni fa ha preso carta e penna ed ha scritto ai vertici del Campidoglio e del XV Municipio.

“Con la presente si segnala lo scadente collegamento esistente a Labaro, effettuato con il bus 039. Si evidenzia che i tempi di attesa sono estremamente lunghi, pertanto l’attuale servizio si rivela inefficiente. Si prega di intensificare il numero delle corse onde sopperire alle necessità dei numerosi utenti“.

E la risposta non si è fatta attendere: “Ne siamo a conoscenza, provvederemo appena possibile“.

Questo il succo della risposta inviata dallo staff della sindaca Virginia Raggi che nel ringraziare la nostra lettrice per la segnalazione e nel sottolineare che “le comunicazioni dei cittadini costituiscono una insostituibile fonte di conoscenza e punto di partenza per le future determinazioni da assumere per migliorare la città” conferma di essere “già a conoscenza della situazione” prendendo l’impegno di “effettuare le verifiche e le azioni opportune appena possibile“.