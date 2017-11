Da RomAntiquariato.it in Via di Vigna Stelluti, 34 trovate la nuova vetrina una selezione di mobili ed oggetti vintage per arredare la vostra casa o per fare un regalo prezioso.

Vintage per tutti i gusti

In vetrina una rara scrivania tecnica Soenneken per gli appassionati di design, sedie Thonet, Poltronice scandinave, comodini, mappamondi, ice cooler e vassoi Coca Cola, accessori da scrivania e tanto altro.