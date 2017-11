Cassia Antica, l’undicesimo indiscutibile comandamento

Resterà scolpito sulla pietra, o meglio sull’asfalto, lo stop fra via Cassia Antica e via Cortina d’Ampezzo. Come fosse l’undicesimo intoccabile indiscutibile comandamento delle tavole di Mosé.

Così ha deciso la maggioranza pentastellata (meno uno) del Municipio XV al termine di un lungo dibattito che ha impegnato il Consiglio di giovedì 2 novembre.

All’ordine del giorno vi era infatti la proposta presentata dalla consigliera M5S Luisa Petruzzi di “modificare la precedenza tra via Cassia Antica e via Cortina D’Ampezzo“.

Uno stop inviso da anni: fu istituito nel 2000 ma è da marzo 2012, con l’apertura al traffico privato della corsia a scendere, che rende la vita difficile e pericolosa agli utenti della strada che quotidianamente utilizzano via Cassia Antica per raggiungere piazza Giochi Delfici e da lì Vigna Clara, la Camilluccia, o Ponte Milvio in direzione centro.

Oppure semplicemente per portare i figli a scuola alla Zandonai, alla media di via della Maratona o al Liceo Farnesina.

Chi ancora non conosce il problema provi a scendere da via Cassia Nuova in direzione Piazza Giochi Delfici e provi a rispettare quello stop.

Impossibile vedere chi viene dalla destra e, mentre girando la testa e rischiando una lesione cervicale si tenta di farlo, diventa impossibile vedere chi viene di fronte.

Superare quello stop restando indenni è un po’ come vincere il famoso terno secco al lotto.

E’ innegabile il fatto che dal 2012 via Cassia Antica sia diventata una strada di grande viabilità mentre via Cortina d’Ampezzo non lo è più dal 2005 grazie all’apertura del passante Nord-Ovest che ha dirottato il traffico proveniente da Pineta Sacchetti e via Trionfale all’interno della Galleria Giovanni XXIII.

Dunque, se così stanno le cose – ed è incontrovertibile che lo siano – perchè mantenere ancora quello stop figlio di una vecchia pianificazione stradale risalente al 2000?

Questo in sintesi il succo della proposta che è stata però fumo negli occhi nei consiglieri 5 Stelle che si sono fatti forte di una lettera della Polizia Locale di Roma.

“La proposta è da respingere perché così ritiene la Polizia Locale che è l’unico organo ad avere voce e competenza sulla viabilità“. Questa è stata la linea adottata.

Peccato non sia stato detto che la missiva si conclude dicendo “non si ritiene opportuno modificare la disciplina di traffico” attuale. Quindi non una ferrea prescrizione ma un parere, peraltro tecnicamente non vincolante.

Lettera poi che per rafforzare la non opportunità dice che nel 2000 (sì, 2000), prima di istituire lo stop, furono condotti seri studi dei flussi di traffico e che sempre nel 2000 gli incidenti in quell’incrocio furono sedici mentre nel 2016 solo uno.

Quindi, secondo l’estensore, lo stop funzionerebbe a dovere.

Ma che senso ha raffrontare due situazioni statiche intervallate da diciassette anni? Quante le variabili intervenute a modificare gli scenari come, ad esempio, l’apertura del passante, l’apertura di due supermercati e di un piccolo centro commerciale e soprattutto l’apertura al traffico privato della corsia a scendere?

Diversi i consiglieri d’opposizione che hanno posto questa domanda rivolgendosi ai banchi della maggioranza ma zero le risposte tranne una: ipse (la PL) dixit.

A nulla è servita la proposta di rinviare il documento in commissione mobilità per meglio approfondirla e “vestirla” coinvolgendo de visu la Polizia Locale, gli utenti della strada, i comitati cittadini interessati e magari, aggiungiamo noi, il Consorzio Cortina d’Ampezzo. Niet, proposta bocciata.

A nulla è servito l’auto-emendamento della consigliera Petruzzi (aggiungere alla frase “modificare la precedenza tra via Cassia Antica e via Cortina D’Ampezzo” le parole “in via sperimentale per la durata di sei mesi“). Niet, emendamento bocciato.

Sarà per l’ostracismo decretato dal gruppo 5S alla collega Petruzzi, sarà per la difesa ad oltranza dell’ipse che dixit, sarà perché il ruolo di amministratore pubblico non viene visto come mediatore fra esigenze e regole ma solo come esecutore, fatto sta che, messa ai voti, la proposta è stata respinta al mittente dalla maggioranza.

Niet, quello stop rimane dov’è, con buona pace di chi dovrà continuare ad attraversarlo a suo rischio e pericolo mentre, incrociando le dita, penserà alla decisione odierna.

E dire che il tutto non era nemmeno una contesa fra guelfi e ghibellini, fra cassiaroli e cortinadampezziani, era solo una decisione di buon senso per evitare che anche quel solo unico incidente del 2016 possa nuovamente ripetersi mettendo magari a rischio la vita di un giovane centauro. Ma tant’è.

E che da parte del consorzio di via Cortina d’Ampezzo non ci siano motivi ostativi a mettere mano allo stop lo ribadisce nuovamente Carlo di Paola, presidente del Consorzio, che chiestoci l’esito della seduta così ci ha dichiarato, invitandoci a rendere note le sue parole: “Come lo ero nel passato sono ancora oggi disponibile ad un incontro con le parti per trovare la giusta soluzione a questo problema garantendo la sicurezza a tutti senza privilegiare nessuno”.

“Anni fa – ricorda Di Paola – il Consorzio pagò uno studio di fattibilità di una rotatoria dichiarandosi disponibile a realizzarla (ndr: leggi qui). Non fui preso in considerazione. Oggi ribadisco questa mia disponibilità all’attuale amministrazione. Incontriamoci e parliamone“.

Almeno lui, sarà ascoltato?

Claudio Cafasso