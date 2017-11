Stazione Vigna Clara, semaforo verde: via la VIA, non serve

In merito ai ricorsi presentati al Tar contro la riapertura della stazione Vigna Clara, lunedì 18 settembre il collegio dei tre esperti – nominato lo scorso anno dalla sezione terza del Tribunale Amministrativo – aveva presentato la sua relazione e dalle prime anticipazioni era trapelato che aveva accolto una delle richieste dei ricorrenti ritenendo necessaria l’effettuazione di una VIA, ovvero una Valutazione di Impatto Ambientale, strumento previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 meglio noto come “Codice dell’Ambiente“.

Si tratta di un procedimento, dice il testo del D.Lgs, “mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto….ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi” .

A partire dal 18 settembre, come previsto nell’ordinanza del 10 luglio, era scattata una seconda fase della durata di quindici giorni entro i quali le parti in causa avrebbero dovuto formalizzare le loro osservazioni sulla relazione del collegio. Quest’ultimo, nei successivi quindici giorni, avrebbe dovuto depositare in cancelleria la relazione finale con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Questi gli antefatti più recenti.

La relazione definitiva

E’ notizia di oggi che il 31 ottobre il collegio dei tre esperti ha presentato la relazione definitiva e dal testo della stessa “si deduce un giudizio sostanzialmente positivo nei riguardi della linea, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. I dubbi sulla Valutazione di Impatto Ambientale sono stati fugati dal Ministero dell’Ambiente, da RFI e da Italferr, eliminando un ostacolo alla visione oggettiva della vicenda. La commissione riconosce la realizzazione a regola d’arte della linea e non pone ostacoli alla riapertura della stessa“.

A rendere noto il fatto a VignaClaraBlog.it è Stefano Testi, presidente del Comitato “Un anello per Roma” che si batte per l’attivazione della tratta Vigna Clara-Valle Aurelia sia come servizio di pubblica utilità sia come step propedeutico alla chiusura dell’anello ferroviario.

“Come nota a latere – aggiunge Testi – va correttamente detto che la commissione si riserva il diritto di compiere eventualmente prove tecniche una volta iniziato l’esercizio viaggiatori”.

Appuntamento al 6 dicembre

Il giudizio di merito doveva tenersi infatti il 25 ottobre ma, per effetto della proroga concessa al collegio dei periti, l’udienza pubblica della sezione terza del TAR è slittata a mercoledì 6 dicembre, giorno in cui la parola fine, per un verso o per l’altro, sarà scritta sull’ultima pagina di questa vicenda.

“Ora non rimane che attendere la sentenza definitiva” conclude speranzoso Testi anticipando che intende essere presente all’udienza e che, sottolinea, “per la riapertura della linea, RFI e Trenitalia hanno bisogno di un preavviso di soli 7 giorni (il tempo di avvisare la Regione Lazio di riavviare la linea di credito verso Trenitalia)“.

Nuova manifestazione

Soddisfatto dunque dell’esito della relazione finale dei periti, Stefano Testi annuncia una nuova manifestazione nei pressi della stazione Vigna Clara che si terrà in data ancora da decidere ma comunque entro fine novembre.

Lo scopo, dichiara, è “evidenziare l’abuso che poche persone fisiche stanno perpetrando a Roma bloccando decine di migliaia di cittadini nel proprio quartiere“.

Adeguare le aree attigue alla stazione

Alla luce di questa notizia in virtù della quale pare passare dal rosso al verde il semaforo della riapertura della stazione Vigna Clara e della messa in esercizio della tratta che la congiunge a quella di Valle Aurelia, diventa nuovamente prioritario riprendere in esame l’adeguamento delle aree attigue alla stazione.

Creare facili accessi alla stazione, riprogettare e riconvertire le zone adiacenti alla ferrovia in posti auto, compresa l’area di proprietà comunale alla fine di via Monterosi; mettere in sicurezza quest’ultima, anche dal punto di vista pedonale; quale destinazione dare al mercato rionale di Piazza Diodati alla luce del fatto che RFI, proprietaria dell’area della piazza, si è già espressa formalmente sul non mantenimento del mercato nel prossimo futuro.

Sono questi i problemi sul tavolo la cui soluzione potrà consentire una migliore fruizione della stazione Vigna Clara.

Problemi già affrontati dal Consiglio del Municipio XV nella seduta dello scorso 25 luglio il cui dibattito si è chiuso però con una bocciatura, figlia dell’astensione dei consiglieri M5S, del documento presentato dal gruppo PD.

“L’astensione ha avuto in significato preciso e cioè riparliamone con calma, a ragion veduta e con gli interlocutori giusti“.

Così ebbe a dichiarare a VignaClaraBlog.it il presidente del XV, Stefano Simonelli, precisando che “astensione ha voluto dire rinviare tutto alle commissioni consiliari competenti, aprire un tavolo con RFI e Campidoglio e guardare al problema della stazione Vigna Clara nella sua interezza”.

Se e cosa stiano valutando da allora le competenti commissioni consiliari non si sa. Quel che è certo, alla luce di queste recenti notizie, è che il momento di guardare al problema nella sua interezza pare proprio essere giunto.

Claudio Cafasso