Domenica visita alla Tomba dei Leoni Ruggenti… con degustazione

E’ la più antica tomba etrusca dipinta, databile tra il 700 e il 690 a.c., ed è sicuramente la più antica di tutto il mediterraneo occidentale.

Scoperta nel 2006 grazie a una complessa operazione dei Carabinieri del Nucleo Patrimonio Artistico, la “Tomba dei Leoni Ruggenti” deve il nome al fregio dipinto sulla parete posteriore della camera sepolcrale con quattro bestie feroci dalle fauci spalancate che rimandano al mondo degli inferi.

Poco sopra si staglia un fregio con uccelli acquatici migratori, che simbolicamente accompagnano il defunto nel suo viaggio verso l’aldilà. Il piccolo ambiente, scavato nel banco di tufo della collina, è facilmente accessibile e visitarlo è un vero e proprio tuffo nella storia degli etruschi.

L’occasione per conoscere questo gioiello storico viene offerta domenica 5 novembre dall’associazione Amici del Museo dell’Agro Veientano che, in collaborazione con l’Ente Parco di Veio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale, propone una mattinata all’insegna del gusto e della bellezza.

Con guide esperte i visitatori potranno ammirare infatti le eccellenze storico-archeologiche e paesaggistiche del Parco di Veio grazie alla apertura straordinaria della Tomba dei Leoni Ruggenti.

A seguire ci sarà una degustazione di prodotti tipici del Parco nella Cantina Terre del Veio, a due passi dal sepolcro etrusco.

La visita alla tomba è gratuita ed è resa possibile in seguito alla convenzione tra Parco di Veio e Soprintendenza. La visita guidata ha un costo di 7 euro a persona ma è gratuito per i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

L’appuntamento è alle 9.30 alla Mola di Isola Farnese, in via Riserva Campetti snc, a Isola Farnese.

Il percorso, di bassa difficoltà, dura circa tre ore. Gli organizzatori consigliano scarpe da trekking, cappello, k-way, torcia, e acqua.

Per info e prenotazione (obbligatoria) chiamare il numero 3388248687 oppure 3494580256.