Fascia Verde, stop per un anno ai veicoli più inquinanti

Da mercoledì 1 novembre e fino al 31 ottobre 2018 all’interno della ZTL “Fascia Verde” del del PGTU (Piano Generale Traffico Urbano) sarà in vigore il divieto di accesso e di circolazione ai vicoli più inquinanti e cioè autoveicoli benzina pre-euro 1; euro 1 e diesel pre-euro 1; euro 1; euro 2; ciclomotori e i motoveicoli euro 1 a due, tre o quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

Il divieto varrà dal lunedì al venerdì, a esclusione del sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali

E’ quanto è stato stabilito dal Campidoglio con due ordinanze della sindaca Raggi che hanno come obiettivo “la sostenibilità ambientale e l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico” nella capitale.

“Le misure sono state adottate – spiega una nota del Campidoglio – a salvaguardia della salute pubblica. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento da parte della cittadinanza”.

Tra le esenzioni previste i veicoli muniti di contrassegno per persone invalide; le vetture adibite a servizio di polizia sicurezza ed emergenza e soccorso stradale, così come i mezzi per il pronto intervento per acqua, luce e gas. L’elenco completo delle deroghe sarà comunque consultabile sul sito web del Comune.