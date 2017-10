Domani la presentazione del concorso pianistico “Fryderyk Chopin”

La Sala del Carroccio in Campidoglio ospita venerdì 27 ottobre alle 16.30 la conferenza stampa di presentazione della ventisettesima edizione del concorso pianistico “Fryderyk Chopin”. Organizzato dall’associazione culturale Fryderyk Chopin, in partnership con la “Fryderyk Chopin Organizzazioni Musicali” e la “Fondazione Cuomo”, l’evento rappresenta la massima espressione dedicata al “genio di Varsavia”.

Le eliminatorie degli oltre cento partecipanti provenienti ogni anno da una trentina di Paesi, si svolgeranno a partire da venerdì 24 novembre all’interno del Chiostro di San Giovanni Battista dei Genovesi e saranno a ingresso libero; il concerto dei vincitori, anch’esso ad ingresso libero, avrà luogo lunedì 4 dicembre a partire dalle 20 al teatro “Quirino-Vittorio Gassman”.

Durante la serata saranno premiati i vincitori delle cinque categorie in gara: solisti fino a 19 anni di età e fino a 25; in duo a quattro mani su un pianoforte e su due pianoforti e i solisti del Premio “Chopin”, reduci da ben quattro prove di fronte alla giuria composta da eminenti rappresentanti del mondo musicale internazionale, accompagnati dall’orchestra sinfonica “Nova Amadeus” di Stefano Sovrani, diretta dal M° Nicola H. Samale.

Particolare attenzione, viene data anche ai giovani talenti provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est, mediante l’istituzione di un premio speciale da parte della Fondazione Cuomo, il cui motto è “The Art of Education is the Education of the Heart”, principale sostenitore del Concorso da 16 anni, grazie al notevole impegno della Presidente Dott.ssa Maria Elena Cuomo, che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione della manifestazione.

Il Concorso, che fino ad oggi ha coinvolto oltre 3.500 pianisti in rappresentanza di 76 Paesi provenienti dei cinque continenti, fa parte dell’Alink Argerich Foundation, organizzazione mondiale che comprende i 130 concorsi pianistici più importanti del pianeta e rappresenta l’Italia nell’ambito dell’International Federation of Chopin Societies di Varsavia.

“Con grande orgoglio e soddisfazione posso affermare che la manifestazione è oramai diventata un trampolino di lancio per molti ragazzi che vi hanno partecipato”, questo il commento del M° Maestro Crudeli.