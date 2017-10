Galvanica Bruni, il risultato è sempre garantito: provare per credere

La nostra mission: mantenere e sviluppare la nostra ottima reputazione in materia di qualità.

Questo è l’obiettivo dichiarato da Galvanica Bruni. Preparazione, competenza, tecniche e segreti del mestiere sono passati di mano in mano di tre generazioni mentre l’azienda cresceva e si affermava sul mercato.

Una lunga storia che prende le mosse subito al termine del secondo conflitto mondiale quando a Roma, verso la fine 1945, ci si rimbocca le maniche per ricostruire il tessuto economico della città.

Aurelio Bruni “senior”, in piccolo locale via Tiepolo, nel quartiere Flaminio, apre la sua bottega di argentatura, cromatura, doratura, nichelatura e zincatura grazie al quale qualunque oggetto poteva tornare agli antichi splendori o acquistare vita nuova.

Crescono gli affari e cresce la credibilità sul mercato di nonno Aurelio che si trasferisce così in una struttura ben più ampia dando lavoro a più persone.

La nuova sede, scelta negli anni ’60 e dove tutt’ora si trova, è in via Camposampiero 82, a Roma Nord nell’ambito del piccolo ma corposo polo artigianale di Tor di Quinto.

Con l’entrata in azienda del figlio di nonno Aurelio, la Galvanica Bruni rinnova tutte le attrezzature ed i macchinari, riorganizzando la produzione adeguandola ai nuovi standard qualitativi ed al rispetto dell’ambiente.

E quando il testimone passa nelle mani di Aurelio Bruni “junior” viene raggiunto l’ultimo obiettivo prefissato: controllo e certezza della qualità.

Con settant’anni d’esperienza alle spalle, oggi la Galvanica Bruni è tra le aziende più apprezzate del settore. I suoi clienti sono committenti dell’industria meccanica ed elettronica, dell’artigianato, del restauro, dell’arredamento.

Ma anche tantissimi clienti privati che si rivolgono ad Aurelio per riargentare oggetti antichi, restituire allo splendore iniziale le cromature di una auto o moto d’epoca, per lucidare e cromare candelieri, bitte e winch di una barca che ha bisogno di restauro o più semplicemente per dorare una maniglia un po’ consunta di una porta.

Insomma, i campi d’intervento della Galvanica Bruni sono innumerevoli e in ognuno il risultato è sempre garantito. Provare per credere. E per saperne di più basta cliccare qui.