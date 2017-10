Prima Porta, anziano investito in via della Giustiniana

Poco prima delle 20 di questa sera, mercoledì 18 ottobre, un anziano di 82 anni è stato investito in via della Giustiniana, nei pressi dell’omonima stazione della ferrovia Roma Nord. Camminava lungo la strada quando è stato travolto da un’auto alla guida della quale c’era un cittadino romeno che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea dove è stato ricoverato in codice rosso, le sue condizioni parrebbero gravi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma per effettuare i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al conducente dell’auto è stato effettuato il test per rilevare eventuali tracce di sostanze stupefacenti o alcol e, quanto si apprende, il test sarebbe stato negativo.