Ammalorata e pericolosa, chiusa la ciclabile di Ponte Milvio

Il SIMU, Dipartimento capitolino Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha chiesto la chiusura al transito della pista ciclabile che da Ponte Milvio arriva fino al ponte di Castel Giubileo “causa il forte ammaloramento della sede carrabile“.

“Per garantire l’incolumità pubblica e nelle more degli interventi di ripristino e messa in sicurezza” – così si legge sul sito del Municipio XV – il XV Gruppo della Polizia Locale di Roma ha disposto, con efficacia dal 17 ottobre, il “divieto di transito ai pedoni e alle bici sui percorsi ciclopedonali intitolati a Adele Bei, Marisa Muso, e Maria Teresa Regard“, praticamente l’intera pista.

Una pista che, fatti salvi episodici interventi di sfalcio da parte dell’amministrazione capitolina e a volte da parte di gruppi di volontari, è ancora in attesa di essere assegnata a un gestore, peraltro già individuato da un paio d’anni. Ma la convenzione, che pareva essere sul filo di lana ad inizio 2017, non è stata ancora sottoscritta.

In XV Municipio, il tema della manutenzione della ciclabile era all’ordine del giorno del Consiglio odierno ma gli estensori, al momento del dibattito, hanno ritirato il documento.

Il motivo del ritiro, spiega in una nota il capogruppo PD Daniele Torquati, sta nel fatto che “l’Assessore all’Ambiente e il Presidente hanno informato l’aula che gli interventi sono stati inseriti all’interno dell’appalto comunale, dimenticando però che 11 mesi fa l’aula si era espressa favorevolmente alla proposta presentata dal gruppo del PD”.

“Tale documento – ricorda Torquati – impegnava l’esecutivo a sottoscrive la convenzione con il concessionario dell’impianto sportivo di Tor di Quinto 57b, per l’impiego delle risorse derivanti dal canone annuo da destinare appunto alla costante manutenzione dell’intera pista ciclabile. Strumento questo che risolverebbe definitivamente i noti problemi relativi alla manutenzione della pista”.

“Ci è sembrato abbastanza paradossale che la proposta odierna sia stata ritirata nonostante ancora nessun intervento sia stato eseguito, come preoccupa che l’esecutivo abbia ignorato le volontà espresse dal Consiglio 11 mesi fa.

In ultimo troviamo imbarazzante che nessuno abbia informato l’aula circa la chiusura di alcuni tratti della stessa pista dopo averne discusso a lungo nella seduta di consiglio. A tal proposito – conclude Torquati – auspichiamo un chiarimento da parte dell’amministrazione in merito a quest’ultima notizia, soprattutto per quanto concerne tempi necessari per la risoluzione del problema che purtroppo impedirà la fruizione della pista”.