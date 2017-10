Labaro, Chirizzi (PD): municipio XV smentisca chiusura Quarto Peperino

“L’affissione di un cartello che annuncia la prossima chiusura di Via Quarto peperino nel tratto compreso tra Via Salk e Via di Grottarossa, ha generato, giustamente, forti preoccupazioni tra i residenti di Labaro e Prima Porta. La mobilità del nostro quadrante è drammatica e l’eventuale chiusura di una arteria di collegamento così importante porterebbe al definitivo collasso.”

E’ quanto afferma in una nota Gina Chirizzi, consigliera PD al Municipio XV , spiegando che “Attualmente la responsabilità della strada, relativamente alla vigilanza e manutenzione, è provvisoriamente in carico al consorzio Quarto Peperino, impegnato nell’attuazione di una parte della lottizzazione convenzionata loc. Grottarossa.”

“L’amministrazione, qualora non esistano più le ragioni per ritenere quella viabilità parte di una vasta area di cantiere e valutate le condizioni generali è dovuta a riprendere in carico il bene e a mantenerlo attraverso i suoi programmi di manutenzione. Naturalmente – conclude Chirizzi – è chiamata anche a dare risposte certe ai cittadini, sgomberando il campo da ogni ambiguità. E questo va fatto con urgenza, provvedendo inoltre alla rimozione del cartello.”