ACEA, Vigna Clara da 24 ore senza acqua

Dalle ore 22 di domenica 15 ottobre un’intera zona di Vigna Clara tra Via Apollo Pizio e Via del Podismo è senz’acqua. E secondo il sito di ACEA la risoluzione del guasto n° 000411044653 aperto il 15 ottobre 2017 alle 17:39 è prevista per le 19:39 di venerdì 20 ottobre.

5 giorni senz’acqua?

Vale a dire ben 5 giorni senza acqua con gli inevitabili disagi igienici che i residenti hanno già sopportato in queste ultime 24 ore costretti a farsi carico del trasporto di secchi e taniche. Secchi e taniche da riempire dai nasoni già a corto d’acqua, a trovarli. E di autobotti neanche a parlarne.

Call center ACEA inutile

Inutili le diverse chiamate al numero verde ACEA 800 130 335 di segnalazione guasti, dove gli operatori non fanno altro che prendere la segnalazione e sollecitare le squadre. Di risposte fattive e reali sullo stato del guasto neanche l’ombra.

Anzi gli operatori piuttosto infastiditi suggeriscono di chiamare il Numero Verde 800 130 331 che a tutti glie effetti è un numero che appartiene all’utenza commerciale di ACEA. Informazione anche questa inutile ed imprecisa.

Da Ponte Milvio a Vigna Clara. Un colabrodo

La storia di ACEA in questa parte del territorio romano è a dir poco imbarazzante per quanto riguarda la manutenzione della rete idrica, visti i frequenti e a quanto pare poco risolutori interventi che è chiamata ad effettuare in zona.

Eccone alcuni segnalati dalla nostra testata nel solo 2017

Alcuni residenti ci riferiscono che stanno già paventandoo azioni legali verso l’ACEA a causa del disagio creato.